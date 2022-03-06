Мирные люди не хотят воевать!?

Помните этот замечательный анекдот, когда кто-то там вернулся из Москвы в Киев и говорит - я клятым москалям отомстил, нагадил на Красной площади! И ему собратья по гидности говорят: ой, ты крут, фотку покажи? Тот показывает, фотка - как фотка.