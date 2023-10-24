Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

Власти США создадут 31 «наукоград» для развития перспективных технологий

Власти США создадут 31 «наукоград» для развития перспективных технологий

Так называемый «Закон о чипах» США подразумевает выделение государственных субсидий не только на строительство предприятий по выпуску полупроводниковой продукции, но и на стимулирование разработок в различных отраслях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх