Власти США создадут 31 «наукоград» для развития перспективных технологий

Так называемый «Закон о чипах» США подразумевает выделение государственных субсидий не только на строительство предприятий по выпуску полупроводниковой продукции, но и на стимулирование разработок в различных отраслях.
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