Eternal Tombs: новые карты, гоблины и обещание полноценного релиза без раннего дос...

Eternal Tombs: новые карты, гоблины и обещание полноценного релиза без раннего доступаВ преддверии релиза Eternal Tombs разработчики поделились подробностями о новых внутриигровых картах и представили гоблинов — одну из ключевых рас в игреЧитать дальше → источник.
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