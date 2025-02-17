Eternal Tombs: новые карты, гоблины и обещание полноценного релиза без раннего дос...

Eternal Tombs: новые карты, гоблины и обещание полноценного релиза без раннего доступаВ преддверии релиза Eternal Tombs разработчики поделились подробностями о новых внутриигровых картах и представили гоблинов — одну из ключевых рас в игреЧитать дальше → источник.