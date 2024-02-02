Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Пользователи МЭШ смогут самостоятельно подобрать уровень сложности индивидуальных занятий Образовательные проекты Москвы постоянно расширяют список партнеров, что позволяет улучшать качество материалов для учащихся и преподавателей, заявила Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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