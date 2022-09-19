"Вон из зала". Орбакайте и Урганта с позором выгнали из театра...

Колоссальный скандал произошел несколько дней назад в Москве в театре имени Вахтангова. На премьере спектакля "Обещания на рассвете" ведущие артисты спектакля Алексей Гуськов и Владимир Вдовиченков, зрители и зала и администрация театра были возмущены поведением Ивана Урганта и Кристина Орбакайте и потребовали, чтобы те покинули зал На спектакле бывшие звезды шоу-бизнеса проигнорировали гимн Российской Федерации, звучавший перед началом концерта и не встали во время его исполнения.