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"Вон из зала". Орбакайте и Урганта с позором выгнали из театра...

"Вон из зала". Орбакайте и Урганта с позором выгнали из театра...

Колоссальный скандал произошел несколько дней назад в Москве в театре имени Вахтангова. На премьере спектакля "Обещания на рассвете" ведущие артисты спектакля Алексей Гуськов и Владимир Вдовиченков, зрители и зала и администрация театра были возмущены поведением Ивана Урганта и Кристина Орбакайте и потребовали, чтобы те покинули зал На спектакле бывшие звезды шоу-бизнеса проигнорировали гимн Российской Федерации, звучавший перед началом концерта и не встали во время его исполнения.

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