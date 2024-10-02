Заблудились в санкциях – приложение Rutube стало доступно только в США

Фото: Владислав Шатило / РБКАмериканская корпорация Google запуталась во введении санкционных мер в отношении российского видеохостинга Rutube, и вместо его блокировки в магазине приложений Google Play приложение стало доступным только для пользователей США.
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