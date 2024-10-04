Три дня магнитных бурь ждут жителей Земли В текущем солнечном цикле произошла одна из наиболее крупных вспышек.
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Три дня магнитных бурь ждут жителей Земли В текущем солнечном цикле произошла одна из наиболее крупных вспышек.