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Российские корабли вернулись: необычная активность Москвы у Гибралтара удивила НАТО

Российские корабли вернулись: необычная активность Москвы у Гибралтара удивила НАТО

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Ситуация в Средиземноморье привлекла внимание стран НАТО – порядка двух месяцев российские военные корабли отсутствовали в регионе, что стало первым подобным случаем за десять лет.

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