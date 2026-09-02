Российские корабли вернулись: необычная активность Москвы у Гибралтара удивила НАТО

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Ситуация в Средиземноморье привлекла внимание стран НАТО – порядка двух месяцев российские военные корабли отсутствовали в регионе, что стало первым подобным случаем за десять лет.
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