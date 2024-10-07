Слишкович возглавил «Оренбург»

Клуб официально объявил о назначении боснийского специалиста. В телеграм-канале «Оренбурга» появилось видеообращение Константина Генича, в котором комментатор сообщил о подписании контракта со Слишковичем.
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