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Зеленский – великий. Трамп – низкий

Зеленский – великий. Трамп – низкий

    Леонид Швец, автор haqqin.az Изначально формат открытого обмена мнениями перед телекамерами был выбран американской администрацией недаром.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Зато в Салорейхе ЗЕ херой .
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6 час.
Александр Николаевич
БЛЕФ местных ЩЕЛКОПЕРОВ! Трамп выгнал Пианиста, проводила его до джипа блондинка из обслуги, а торжественный ОБЕД приказал скормить присутствующим корреспондентам. УБЛЮДОК сразу помчался к своим вассалам в англоскунсии...! ОХ и нажрутся они там вискаря!!!
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5 час.
A
Alex
Статья - позорище. Зеленский войдёт в историю как организатор уничтожения миллионов украинцев. Трамп войдёт в историю как скандалист. А Европа - от этих вообще ничего не зависит.
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1 час.
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