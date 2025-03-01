Зеленский – великий. Трамп – низкий

БЛЕФ местных ЩЕЛКОПЕРОВ! Трамп выгнал Пианиста, проводила его до джипа блондинка из обслуги, а торжественный ОБЕД приказал скормить присутствующим корреспондентам. УБЛЮДОК сразу помчался к своим вассалам в англоскунсии...! ОХ и нажрутся они там вискаря!!!

A

Alex

Статья - позорище. Зеленский войдёт в историю как организатор уничтожения миллионов украинцев. Трамп войдёт в историю как скандалист. А Европа - от этих вообще ничего не зависит.