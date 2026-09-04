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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Бывальцев: «После разговора с Гатиятулиным появилось огромное желание перейти в «Ак Барс». Другие предложения не стали рассматривать. Доволен, что присоединился к такому большому клубу»

Новичок «Ак Барса» Алексей Бывальцев высказался о переходе в клуб из Казани. 32-летний нападающий провел три последних сезона в «Автомобилисте».

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