Космический корабль Boeing Starliner выкатили на стартовую площадку — первые полёт с экипажем начнётся будущей ночьюКосмический корабль Boeing Starliner близок к тому, чтобы отправиться в первый полёт с астронавтами на борту.
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