В Брянской области 7 сентября ожидается туман

Ночью и утром в Брянской области возможен туман, днём ветер усилится до 8-13 м/с. МЧС рекомендует водителям использовать ближний свет фар и противотуманные огни, а пешеходам держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций.
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