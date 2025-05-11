Никарагуа заинтересована в заключении с РФ соглашения о партнерстве

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press Манагуа заинтересована заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Москвой на примере Венесуэлы, заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега.
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