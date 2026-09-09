Lancet: раннее назначение статинов связано со снижением риска деменции при диабете

Ученые выяснили, что у людей с диабетом второго типа, которым статины назначали в первый же год после постановки диагноза, риск развития деменции в течение десяти лет был на 15% ниже, чем у тех, кто их не принимал.
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