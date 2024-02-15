Лебедев назвал цели программы председательства России в СНГ

Цели программы председательства России в Содружестве независимых государств в 2024 году самые благородные — это сохранение отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки стран-участников содружества.
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