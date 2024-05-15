5 излюбленных схем мошенников на автомобильной парковке

Автомобильные парковки были и остаются одним из любимейших мест активности всевозможных мошенников. Каждый день злоумышленники поджидают наивных и недостаточно опытных в вопросах решения «чрезвычайных ситуаций» граждан для того, чтобы нажиться за их счет.
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