5 излюбленных схем мошенников на автомобильной парковке

Автомобильные парковки были и остаются одним из любимейших мест активности всевозможных мошенников. Каждый день злоумышленники поджидают наивных и недостаточно опытных в вопросах решения «чрезвычайных ситуаций» граждан для того, чтобы нажиться за их счет.