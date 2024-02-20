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Посол Мирошник: тайные пыточные и захоронения нашли в Авдеевке

Посол Мирошник: тайные пыточные и захоронения нашли в Авдеевке

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ ВСУ, по предварительным данным, имели тайные тюрьмы и пыточные в Авдеевке, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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