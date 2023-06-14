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Глава МИД Франции Колонна обвинила Россию в подделке сайта министерства с целью ослабления помощи Украине

Глава МИД Франции Колонна обвинила Россию в подделке сайта министерства с целью ослабления помощи Украине

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о подделке сайта французского министерства со стороны властей России якобы для ослабления поддержки Украины.

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