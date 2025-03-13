По деревне тащится продразверстка

Очередная проходная статья в "Огоньке". Крестьяне-фермеры, Прибалтика. Пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… голова пухнет!А вот взять и написать, между прочим, что в СССР по настоящий момент существует продразверстка.
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