Великие тени ис...
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Великие тени истории

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Свежие комментарии

По деревне тащится продразверстка

По деревне тащится продразверстка

Очередная проходная статья в "Огоньке". Крестьяне-фермеры, Прибалтика. Пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… голова пухнет!А вот взять и написать, между прочим, что в СССР по настоящий момент существует продразверстка.

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