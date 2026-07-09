Ядерный бункер вместо сейфа: Мельниченко раскрыл секретный маршрут своих миллиардов

Миллиардер Мельниченко рассказал о хранении наличности в ядерном бункере в 90-х.Основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко в беседе с The Economist поделился эксклюзивными подробностями своей предпринимательской деятельности в 1990-е годы.