Ядерный бункер вместо сейфа: Мельниченко раскрыл секретный маршрут своих миллиардов

Миллиардер Мельниченко рассказал о хранении наличности в ядерном бункере в 90-х.Основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко в беседе с The Economist поделился эксклюзивными подробностями своей предпринимательской деятельности в 1990-е годы.
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