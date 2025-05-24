Русская весна
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Русская весна

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Алаудинов: в местах боев в Курской области остаются тысячи тел боевиков ВСУ

Алаудинов: в местах боев в Курской области остаются тысячи тел боевиков ВСУ

Тысячи тел боевиков ВСУ, брошенных их сослуживцами, остаются в местах, где шли активные бои в приграничье Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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Комментарии
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Константин Самарин
Почему их захоронением приходится заниматься россиянам? В России сейчас порядка 8 тысяч пленных украинцев. Вот и сформировать из них похоронные команды. Польза двойная: и захоронение трупов, и наглядное пособие для пленных, пусть рассказывают родным, при сеансах разрешенной связи, что ждет тех, кто не сложит оружия.
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