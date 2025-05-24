Алаудинов: в местах боев в Курской области остаются тысячи тел боевиков ВСУ

Константин Самарин

Почему их захоронением приходится заниматься россиянам? В России сейчас порядка 8 тысяч пленных украинцев. Вот и сформировать из них похоронные команды. Польза двойная: и захоронение трупов, и наглядное пособие для пленных, пусть рассказывают родным, при сеансах разрешенной связи, что ждет тех, кто не сложит оружия.