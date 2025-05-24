Алаудинов: в местах боев в Курской области остаются тысячи тел боевиков ВСУ

Тысячи тел боевиков ВСУ, брошенных их сослуживцами, остаются в местах, где шли активные бои в приграничье Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии