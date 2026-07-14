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Аргументы и Факты

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Пшидач: Зеленский погряз в коррупции и хочет конфликта с Польшей

Пшидач: Зеленский погряз в коррупции и хочет конфликта с Польшей

Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов* и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сознательно занимаются эскалацией конфликта с Варшавой, заявил руководитель бюро международной политики Польши канцелярии президента Марчин Пшидач.

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