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Янки открыли второй фронт в России - внутренний

Янки открыли второй фронт в России - внутренний

Тимофеев Николай Янки открыли второй фронт в России - внутренний. Давно уже говорится и пишется что Россию победить нельзя в открытом противостоянии, ее победить можно только изнутри.

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