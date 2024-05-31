В Сети появился провокационный видеоролик. Prima Sursă: «Не поддавайтесь манипуляциям!»

В Сети расходится провокационный видеоролик, в котором распространяется информация о том, что Министерство образования и науки откроет детский военно-туристический лагерь и что с 1 июня больше школьников будут участвовать в мероприятиях военного характера, в том числе для того, чтобы научиться пользоваться оружием.