В Сети появился провокационный видеоролик. Prima Sursă: «Не поддавайтесь манипуляциям!»

В Сети расходится провокационный видеоролик, в котором распространяется информация о том, что Министерство образования и науки откроет детский военно-туристический лагерь и что с 1 июня больше школьников будут участвовать в мероприятиях военного характера, в том числе для того, чтобы научиться пользоваться оружием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии