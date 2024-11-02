Россиян предупредили о серьезном осложнении после ОРВИ

ОРВИ может спровоцировать болезнь, известную как подострый тиреоидит или тиреоидит де Кервена — воспаление щитовидной железы, предупредила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина.
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