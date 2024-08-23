Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали оружие, которое стреляет энергией м...

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали оружие, которое стреляет энергией миниатюрного солнцаИздатель Focus Entertainment и разработчики из Saber Interactive опубликовали новый тематический геймплейный ролик горячо ожидаемого шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.
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