Вадим Иловченко: как казаки помогали «вежливым людям» в дни Крымской весны

Атаман Крымского казачьего округа Вадим Иловченко десять лет назад во время событий Крымской весны служил в казачьей роте специального назначения и помогал «вежливым людям» брать под контроль военные объекты и аэропорт.
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