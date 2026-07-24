Следователи в Лефортове помогли вернуть 12-миллионный долг по зарплате

Благодаря принятым Лефортовскими следователями мерам, перед сотрудниками столичной организации погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 12,5 миллионов рублей Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве, Лефортовским отделом управления по ЮВАО расследуется уголовное дело в отношении генерального директора организации по ст.