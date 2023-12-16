Составлен ТОП-3 городов с максимальным числом студий в новостройках: впереди подмосковные Котельники

Выбирали из 56 городов России, где в новостройках продается не менее тысячи квартир.Составлен ТОП-3 городов с максимальным количеством студий до 25 квадратных метров в новостройках, выбирали из 56 городов России, где продается не менее тысячи квартир в строящихся домах.