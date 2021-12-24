БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Спецназ НАТО в Приднестровье: Шойгу придется отдуваться за 6 тысяч солдат и офицеров, и 200 тысяч гражданских

Спецназ НАТО в Приднестровье: Шойгу придется отдуваться за 6 тысяч солдат и офицеров, и 200 тысяч гражданских

Россия будет отступать, пока внешнюю политику определяет «Газпром» Сергей Аксенов Фото: ZUMA/TASS Материал комментируют: Алексей Леонков Михаил Александров Спецназовцы НАТО пытались проникнуть в Приднестровскую Молдавскую Республику, сообщает Лента.

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