Спецназ НАТО в Приднестровье: Шойгу придется отдуваться за 6 тысяч солдат и офицеров, и 200 тысяч гражданских

Россия будет отступать, пока внешнюю политику определяет «Газпром» Сергей Аксенов Фото: ZUMA/TASS Материал комментируют: Алексей Леонков Михаил Александров Спецназовцы НАТО пытались проникнуть в Приднестровскую Молдавскую Республику, сообщает Лента.