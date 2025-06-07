Политолог: Трамп фактически солидаризировался с Путиным по Украине

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Россия имела право нанести удар по Украине в ответ на террористические атаки Киева.
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