Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • ВАЛЕРИЙ
    И что ????? Это очень важная информация ????? Для кого ? Да поссать на этот пассау! И забыть тут же !В немецком Пассау...
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Политолог: Трамп фактически солидаризировался с Путиным по Украине

Политолог: Трамп фактически солидаризировался с Путиным по Украине

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Россия имела право нанести удар по Украине в ответ на террористические атаки Киева.

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