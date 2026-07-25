Стало известно, сколько россиян регулярно нарушают ПДД

Опрос автомобилистов из крупных российских городов показал забавный парадокс: 95% водителей оценивают свои знания ПДД как минимум на «хорошо», однако почти каждому третьему это не мешает систематически нарушать правила.
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