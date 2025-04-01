В Саратовской области общественники провели несколько профилактических мероприятий

В рамках акции «В безопасности», направленной на профилактику мошенничества, члены Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Ольга Жирнова и Ольга Лаушкина провели разъяснительные беседы в своих трудовых коллективах.
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