Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от воли Трампа

Украина сможет вступить в НАТО, если эту стратегию будет разделять президент США Дональда Трамп. Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады, передает «РБК-Украина».
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