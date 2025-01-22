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Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от воли Трампа

Украина сможет вступить в НАТО, если эту стратегию будет разделять президент США Дональда Трамп. Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады, передает «РБК-Украина».

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