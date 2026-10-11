Хлам вместо ПВО: как Украина теряет истребители из-за старых ракет За последние несколько лет Украина потеряла некоторое количество самолётов из-за древних ракет, задействованных для перехвата российских реактивных БПЛА-камикадзе.
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