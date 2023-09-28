Пашинян призвал защитить права задержанных азербайджанской стороной лиц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства выразил беспокойство в связи с задержаниями Азербайджаном лиц, пытающихся покинуть Нагорный Карабах и заявил о необходимости защиты прав задержанных, передает "Интерфакс".
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