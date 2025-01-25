В США попросили исключить адресованные Украине программы из заморозки

Запрос об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи направили в Госдеп дипломаты США, 25 января сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы и источники.
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