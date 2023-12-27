Звездный чёс: в чем подозревают замглавы Роскосмоса

Стали известны новые подробности коррупционного скандала в Роскосмосе. Фигуранту уголовного дела о мошенничестве, заместителю директора госагентства Олегу Фролову инкриминируют хищение средств при реконструкции 13-го корпуса ВНИИЭМ.
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