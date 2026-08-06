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Порядок, государство

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В Саратовской области полицейские задержали несовершеннолетних курьеров телефонных мошенников, оставивших без средств к существованию пожилых жителей региона

В Энгельсе полицейские задержали двух подростков, которых подозревают в работе курьерами аферистов. По версии следствия, они забирали деньги у пенсионеров, обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

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