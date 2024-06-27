Amazon Games сообщила, что подробности о следующей игре Tomb Raider “не за горами” Прош...

Amazon Games сообщила, что подробности о следующей игре Tomb Raider “не за горами”Прошло уже больше двух лет с тех пор, как Crystal Dynamics подтвердила, что работает над следующей игрой Tomb Raider, и с тех пор единственным значительным обновлением, которое мы получили об этой игре, было то, что… источник#Crystal_Dynamics #Tomb_Raider.