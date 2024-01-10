Apple подключает ИИ. Инструменты появятся в iOS 18

Apple представит инструменты на основе искусственного интеллекта в iOS 18 и других операционных системахКак сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман, компания Apple готовится представить ряд улучшений на основе искусственного интеллекта (ИИ) для iOS 18 и других операционных систем.
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