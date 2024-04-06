Зачем отдыхать в России: эксперт назвал пять причин

Турагент рассказывает, как провести незабываемый отпуск в России. 123RF/legion-media.ru Travel-эксперт и турагент Тариел Гажиенко выделил пять причин, почему в 2024 году стоит сделать выбор в пользу путешествовий по родной стране.
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