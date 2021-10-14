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Россияне рассказали, откуда берут рецепты блюд

Россияне рассказали, откуда берут рецепты блюд

Опрос, проведенный компанией Delivery Club, показал, что 38% россиян часто готовят блюда по рецептам из соцсетей Instagram и TikTok.

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