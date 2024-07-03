Среда, 0️⃣3️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 День ГИБДД МВД России 🤫День тайной дружбы 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1528 год - папой римским Клементом VII узаконен орден монахов-капуцинов 📔 1608 год - французский путешественник Самюель де Шамплен основал канадский город Квебек 📔 1830 год - началась оборона Гагр в ходе Кавказской войны 📔 1885 год - немецким изобретателем Карлом Бенцем проведены испытания своего первого автомобиля 📔 1916 год - в Лондоне прошел суд по делу о катастрофе "Титаника" 📔 1936 год - в СССР с целью борьбы с аварийностью на дорогах, разработкой технических норм эксплуатации транспорта и его учета, контроля подготовки и воспитания шоферов создана Государственной автомобильной инспекции 📔 1944 год - в ходе операции "Багратион" советские войска освободили город Минск от фашистских захватчиков 📔 1996 год - в ходе второго тура выборов Президента РФ Б.