«Они заплатят за Курск своими жизнями». Инсайдеры: Путин намекнул Трампу на удар «Орешником» по Киеву?

Автор: Валентин Меликов 9774 прочтения Вчера Вероятно, Владимир Путин дал четкий сигнал в разговоре с Дональдом Трампом: в случае, если Киев будет продолжать кровавые провокации, реакция будет жесткой и исключающей мирное соглашение, которого добивается Вашингтон.
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