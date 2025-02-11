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«Они заплатят за Курск своими жизнями». Инсайдеры: Путин намекнул Трампу на удар «Орешником» по Киеву?

«Они заплатят за Курск своими жизнями». Инсайдеры: Путин намекнул Трампу на удар «Орешником» по Киеву?

Автор: Валентин Меликов  9774 прочтения Вчера Вероятно, Владимир Путин дал четкий сигнал в разговоре с Дональдом Трампом: в случае, если Киев будет продолжать кровавые провокации, реакция будет жесткой и исключающей мирное соглашение, которого добивается Вашингтон.

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Комментарии
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АР
Анна Романовп
Зачем Президенту такой пресс-секретарь? Никогда ничего не знает, ничего не может комментировать, подтвердить или опровергнуть. Жена у этого господина какое гражданство имеет, откуда родом?
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21 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Странный этот Песков, ни когда не знаешь что очередной раз &quot;отчебучит&quot;.
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14 час.
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