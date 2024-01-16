«Ювентус» разгромил «Сассуоло» благодаря дублю Влаховича

В чемпионате Италии завершился 20-й тур. «Ювентус» у себя в Турине легко обыграл «Сассуоло» — 3:0. Судьбу матча решил сербский нападающий «Юве» Душан Влахович, в первом тайме забивший два гола классными ударами метров с 20.