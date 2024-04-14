Мигранты возмутились тем, что в России роды принимают мужчины-гинекологи. Теперь для выходцев из Средней Азии строят новые отделения

Владимир

Гнать, гнать и гнать! Всех. И рабочих и, тем более, не рабочих. А рабочих гнать, чтобы не отнимали работу у местных и не сбивали стоимость рабочих рук. Платить надо как в Европе, тогда и работать будут русские. Цены на услуги и товары у нас давно уже европейские. И на недвижку тоже.