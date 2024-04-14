Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты возмутились тем, что в России роды принимают мужчины-гинекологи. Теперь для выходцев из Средней Азии строят новые отделения

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Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Это не власть, а чиновники на местах за деньги пропихивают мигрантов и их выродков
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14 час.
Владимир
Гнать, гнать и гнать! Всех. И рабочих и, тем более, не рабочих. А рабочих гнать, чтобы не отнимали работу у местных и не сбивали стоимость рабочих рук. Платить надо как в Европе, тогда и работать будут русские. Цены на услуги и товары у нас давно уже европейские. И на недвижку тоже.
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14 час.
N
Nata
ПОЗОР!
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13 час.

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