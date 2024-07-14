Шеннен Доэрти, сыгравшая в сериале «Зачарованные», умерла от рака

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщает Daily Mail. Долгое время она боролась с онкологическим заболеванием, перенесла несколько курсов химиотерапии и ушла из жизни в возрасте 53 лет.
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