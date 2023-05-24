Военное обозрение

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Минобороны примет решение о включении пистолета-пулемёта ПП-2000 в НАЗ военных лётчиков по итогам опытной эксплуатации оружия

Минобороны примет решение о включении пистолета-пулемёта ПП-2000 в НАЗ военных лётчиков по итогам опытной эксплуатации оружия

Российский пистолет-пулемет ПП-2000 может сменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У в носимом аварийном запасе военных летчиков, решение будет принято по итогам опытной эксплуатации оружия.

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